SBT reexibirá episódios perdidos de 'Chaves'

Na onda de homenagens a Roberto Bolaños, criador e intérprete de Chaves, morto na sexta, 28, o SBT vai reexibir episódios raros do seriado. As transmissões acontecerão de hoje, 1º, a sexta, sempre às 18h15.

A emissora havia separado os episódios no começo deste ano, quando Chaves completou 30 anos no ar no Brasil. As fitas estavam perdidas na emissora e foram recuperadas há pouco tempo.

Na seleção estão gravações antigas, como a de Susto na Vila, rodada em 1973. Na trama, Chiquinha conta histórias de terror para assustar Chaves. Outro episódio é Batendo uma Bolinha, de 1978, em que Sr. Barriga proíbe Chaves e Kiko de jogar bola na vila.