SBT prepara série com elenco de 'Chiquititas'

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 20 Abril 2016 | 03h00

Encontro com Tony. Em rara pausa da TV aberta, Tony Ramos conversa com 13 personalidades no Canal Brasil, incluindo Silvio de Abreu, Ney Matogrosso, Cássia Kis e Bárbara Paz, que conduzirá a 2ª safra da série. Sob direção de Felipe Nepomuceno, A Arte do Encontro estreia em julho

1,5 bilhão é o investimento anunciado pelo canal Esporte Interativo (EI) só em direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para a TV paga, de 2019 a 2024, com 15 times da Série A.

'O Brasil está mudando e é muito importante que a cara do futebol brasileiro também mude' Rivelino, COMENTARISTA DO EI, SOBRE A TRANSMISSÃO DO BRASILEIRÃO

Ainda sobre a negociação do Esporte Interativo para adquirir os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2019 a 2024, o canal informa que está pagando aos clubes nove vezes mais do que eles ganhavam só com o SporTV.

Zico lamentou a ausência do seu “Mengão” entre os clubes que assinaram com o EI. Comentarista do canal, ele celebrou o pontapé inicial no que virá a ser uma virada na estrutura das transmissões do futebol.

Entre os times fechados com o EI, estão Santos, Internacional e Atlético Paranaense.

Amaury Júnior chegará ao palco do Tudo Pela Audiência saindo de um banheiro químico. E, a cada vez que Fábio Porchat e Tatá Werneck pronunciarem o nome “Amaury Jr.”, virá do áudio do programa o incansável refrão de Keep It Comin Love, antiga trilha de Amaury. Estreia dia 12.

Dani Calabresa e Maria Clara Gueiros vão virar Branca de Neve e Bruxa em esquete do Zorra. O figurino da Bruxa foi confeccionada em veludo alemão. Já a Branca de Neve manterá as cores originais, em tecidos secos.

Futebol chinês, quem quer? Apostando na presença de 24 brasileiros, entre atletas e técnicos, na Super Liga da China, a BandSports começa a transmitir o campeonato a partir deste final de semana.

Ricardo Waddington já começa a acionar a agenda dos principais artistas requisitados para o Criança Esperança. Este ano, o evento será antecipado para 2 de julho, para não coincidir com a Olimpíada.

Regiane Alves se prepara para voltar à TV na novela A Lei do Amor, de Maria Adelaide Amaral, fazendo outro texto de Maria Adelaide no teatro. A atriz, que já esteve em A Muralha e Sangue Bom, ambas da autora, estreia no Teatro Morumbi Shopping na peça Para Tão Longo Amor. Estreia em 20/5.