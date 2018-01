SBT lança seu 'Video Show' na internet Pegar Silvio Santos no flagra antes de entrar no estúdio é uma das imagens que podem aparecer no SBT Web, programa que a emissora desenvolveu exclusivamente para a internet e lança no dia 20 de janeiro. A atração mostrará os bastidores, terá entrevistas com apresentadores da casa, além da cobertura de eventos promovidos pelo SBT. Criado a partir de sugestões de internautas, o SBT Web vai exibir o que o público pedir pela rede, em edições semanais disponíveis no site da emissora e no canal do YouTube. Quem comanda a atração é Nadja Haddad, egressa da Band. O novo produto marca a estreia da jornalista carioca na casa.