SBT inicia produção de Janete Clair

. Janete Clair está de volta. Calma, não se trata de nenhuma sessão de mesa branca. O SBT já começou a produzir uma das obras do acervo da dramaturga comprado pela emissora: Vende-se um Véu de Noiva, novela que ganhou versão na Radio Nacional e na própria Globo, será a substituta de Revelação. Sob coordenação de Iris Abravanel, mulher do patrão, a trama já tem 30 capítulos adaptados. As primeiras gravações estão marcadas para 15 de fevereiro, em São Paulo, e Del Rangel, o diretor, segue na escalação do elenco. Entre os nomes já confirmados na trama estão: Ludmila Dayer, Jayme Periard, Thaís Pacholek, Marisol Ribeiro, Mika Lins, Cláudio Lins, Angela Dip e Gustavo Hadd. Guerra de irmãs A adaptação de Vende-se um Véu de Noiva deve girar em torno do enredo original que virou radionovela: uma noiva que tem o casamento desfeito horas antes de subir ao altar porque descobriu que o amado a traía com sua irmã. O nome da novela foi inspirado em um anúncio de jornal. Janete Clair leu em um classificado que uma noiva estava vendendo o próprio véu, e criou uma história a partir da curiosidade. O folhetim tem estréia prevista para maio.