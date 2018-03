SBT define elenco-mirim do remake de 'Carrossel'

Aos 5 anos, Larissa Manoela Elias Santos caminhava por um supermercado em Guarapuava (PR), quando um olheiro da agência Projeto Passarela a viu. Chamaram a atenção os olhos verdes da menina e sua postura ereta - resultado das aulas de balé. A pequena iria estourar, disse à mãe. Larissa ganhou um book de fotos, e logo estava num comercial da Telefônica. A estreia na TV foi pelo GNT, na série Mothern (2006). Então, a garota caiu nas graças de Claudio Botelho e Charles Möeller, dupla que é grife de espetáculos musicais no País, e A Noviça Rebelde (2009) entrou no currículo. A vitrine a levou à Globo, onde fez a minissérie Dalva & Herivelto (2010), como a cantora Dalva de Oliveira na infância. Viriam ainda Gypsy (2010) e o recente As Bruxas de Eastwick, em cartaz no Teatro Bradesco. O talento de Larissa encantou o ator Selton Mello, que a convidou para "O Palhao, filme do qual é diretor e estreia no fim de outubro.

Acostumada a encher os olhos de tantos públicos, porém, Larissa agora se prepara para aborrecer telespectadores. A garota é uma das 17 crianças selecionadas para dar vida à turma de alunos da professorinha Helena no remake da novela mexicana Carrossel, exibida pelo SBT nos anos 90, e que ganhará versão brasileira na emissora. Larissa se prepara para viver a entojadinha Maria Joaquina, uma garota rica e mimada que se diverte em humilhar o colega de classe pobre e negro.

Na nova adaptação, que ficará a cargo de Íris Abravanel e deve estrear em março de 2012, Maria Joaquina, Cirilo e Cia voltam às aulas. Os intérpretes dos alunos daquela segunda série que se tornou querida dos brasileiros já estão definidos - só o papel da professora ainda está em aberto. E até a reabertura dos portões da Escola Mundial, o elenco mirim tem muito trabalho pela frente.

No workshop que a reportagem acompanhou no dia 21, no SBT, Larissa, que em casa brinca de interpretar e na escola não se permite tirar menos de 9, parece gente grande. Ao ver a lente do fotógrafo, não hesitou e fez carão. Ao ouvir o pedido de silêncio do preparador de elenco Ariel Moshe - treinador de "Éramos Seis" (1994) e "Chiquititas" (1998) - de imediato sentou-se e cruzou as pernas. "Ela é muito perfeccionista. A mãe do Selton (Mello) chegou a dizer a ela que o Selton nem sempre foi nota dez na escola, pra ver se ela ficava mais tranquila", conta a mãe, Silvana Santos.

A paranaense, no entanto, não é a única criança-prodígio. "Eles são todos espontâneos", diz Moshe. Isso, de fato, ficou claro num dos exercícios do laboratório, em que os atores-mirins citaram celebridades e puseram num mesmo patamar Leonardo da Vinci, Hannah Montana e Michael Jackson. "Não estou a cara do Michael?", dizia Guilherme Seta, de 8 anos, que será Davi, o judeuzinho de cabelos loiros encaracolados. "Mas eu sou mais parecida com a Mona Lisa!", retrucava Victoria Diniz, de 8, que na série Separação (2010, Globo), contracenou com Débora Bloch. Victoria será Bibi, que vive falando expressões em inglês.

Entre 10 mil inscritos, o diretor Del Rangel escolheu 17 crianças afiadas com as câmeras. Lucas Santos, de 10 anos, já gravou comercial com o jogador Robinho. Stefany Vaz, de 7, que fez questão de imitar a cantora Selena Gomez, é garota-propaganda da Danone. Já Fernanda Concon, de 9, também fez a série Mothern. O elenco terá ainda a filha da cantora Simony, Aysha Benelli, de 8, e a apresentadora Maisinha, de 9, que não estava no workshop. As informações são do Jornal da Tarde.