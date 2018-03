SBT contra-ataca: leva Eliana e Roberto Justus da Record

Silvio Santos armou sua ofensiva. O SBT vai anunciar na próxima semana um grande desfalque que promoveu na Record: Eliana e Roberto Justus.

Justus assinou contrato na última sexta-feira, 19, por quatro anos, para comandar um game show semanal no canal de Silvio Santos. Eliana, que acertou sua ida para a emissora de Silvio também na sexta, está com tudo certo para assinar contrato na segunda-feira, 22.

O SBT partiu para cima do casting da concorrência assim que a Record começou a assediar Gugu Liberato. O apresentador, que já tem uma minuta de contrato da emissora de Edir Macedo em mãos, pode mudar de rede por um salário mensal de R$ 3 milhões, um programa dominical e um talk show semanal.

Gugu, que tem contrato com o SBT até março de 2010, recebeu uma contraproposta de Silvio, mas ainda não bateu o martelo se vai ou se fica. Está mais para ir.

Mesmo sem a resposta de sua estrela, o SBT partiu para o ataque. Fez uma proposta de um programa dominical para Eliana, com um salário milionário: R$ 600 mil mensais. Em longa conversa com a direção da Record na tarde de sexta-feira, Eliana deixou clara a sua vontade de sair.

Já Justus disse na Record que ainda estava analisando a proposta, mas fechou o contrato com a concorrência. O apresentador de O Aprendiz chegou a ter a estreia de seu programa novo na Record, a versão nacional de game show Who Wants to Be a Millionaire?, anunciada para 10 de agosto.

Justus passou a tarde deste sábado, 20, atendendo a telefonemas de diretores da Record insistindo para ele mudar de ideia.

Outra turma que está na mira de Silvio Santos é o Pânico. Contando que Gugu deve mesmo abandonar o domingo, o dono do SBT quer ter outra carta na manga e já colocou seu jurídico para trabalhar na proposta que será entregue aos humoristas.

Vale lembrar que Silvio que havia tentado levar o Pânico para sua emissora anos atrás, e ele acabaram renovando contrato com a Rede TV!.