SBT bem que tentou, mas Globo leva Glee

DANÇA E CANTO - Série usa canções atuais para contar sua história

Um internauta que finge ser Silvia Abravanel, outra filha do Homem do Baú, soltou a falsa notícia de que o SBT havia comprado os direitos de exibição da comédia musical Glee - o perfil falso, aliás, também disse que o elenco de Glee participaria do carnaval em Salvador. Glee vai ser exibida na TV aberta, sim, mas pela Globo.

O problema é que alguns sites, blogs e jornais repercutiram a notícia do falso perfil e publicaram que Daniela Beyruti tinha confirmado, em seu Twitter, a compra de Glee. O que Daniela escreveu em sua página virtual foi que estava interessada em adquirir a série, que, na TV paga, vai ao ar na Fox e traz uma turma de "perdedores" que atua no clube de coral e dança da escola.

Só que a Globo tem prioridade na aquisição de atrações da Fox na TV aberta - assim como o SBT tem parceria com a Warner e HBO. Caso a Globo não se interesse por uma série oferecida pela Fox, as concorrentes podem adquiri-las. Daniela deve ter mesmo iniciado uma negociação por Glee, que não deu certo.

Ao Estado, por meio de sua assessoria de comunicação, a Globo confirmou a compra de Glee, mas diz que ainda não sabe quando nem como - semanal ou diariamente - a premiada série será exibida.

VAMPIROS

Daniela Beyrutti afirmou em seu Twitter que "True Blood é coisa nossa", usando o bordão do pai para dizer que comprou a série da HBO para 2011. Daniela também já confirmou a aquisição de Vampire Diaries, da Warner, para ir ao ar ainda este ano.