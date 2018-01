Saul Holden: será que ele é?

Ron Rifkin deu vida a Sloane, o vilão de Alias. Segundo o ator, nem mesmo o criador da série, J.J. Abrams, sabia o quanto Sloane seria mau. Agora, em Brothers & Sisters, Rifkin interpreta Saul Holden, irmão de Nora Walker (Sally Field). Saul é um solteirão e a dúvida que paira no ar, com o fim da 2ª temporada da série nos EUA, é se Saul é gay. "Para ser sincero, ainda não sei quem é Saul", contou Rifkin, durante entrevista com a imprensa internacional no set da série. "O desafio nesse tipo de série é descobrir quem é seu personagem quando ele não está completamente definido." O ator está fascinado. "Ter um personagem de 65 anos que está nesse tipo de conflito é algo que você não vê às 10 horas da noite em uma série grande de TV." Ron Rifkin diz que não sabe se Saul é ou não gay e acha que os roteiristas ainda estão traçando seu destino. "Acho que, nas séries, os personagens meio que se explicam ao longo do caminho que você traça. Isso depende da química entre o elenco e de como os personagens interagem. E, ao fim de cinco anos, constatou-se que Sloane era realmente um vilão. Agora, esse meu personagem - uma vez que a estrutura de Brothers & Sisters mudou muito do início até agora -, realmente não sei como será." A dúvida sobre a sexualidade de Saul aparece em uma cena em que ele está em uma festa com Kevin (Matthew Rhys), que é o filho gay assumido de Nora. Kevin pergunta ao tio: "Você é gay?" E Saul responde: "Não sou gay."