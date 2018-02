Saudades da Nuvem Nove

Com o iPod, o MySpace e a internet banda larga, a indústria musical sofreu um grande baque na última década. Gravadoras e artistas tiveram de se adaptar a um novo mercado, onde o público consome música do jeito que quiser (de graça, leia-se). Isso também fez várias lojas de CDs e discos fecharem - vide a paulistana Nuvem Nove, que ganhou um documentário dirigido por Paulo Beto (http://tinyurl.com/nuvem9). A loja foi um point entre os apaixonados por música durante 17 anos. As entrevistas com antigos clientes e funcionários rendem ótimas histórias. O filme, que só pode ser visto na web, ainda não está pronto. Isso justifica o seu tempo muito longo (100 min.).