'Santiago', de João Moreira Salles, estreia  no canal Arte 1

O premiado documentário Santiago, de João Moreira Salles, estreia nesta terça-feira, 24, no canal Arte 1, na faixa Arte 1 Documenta, às 22:35. Espécie de memorial da infância do diretor, que Salles começou a rodar em 1992 e concluiu em 2005, o filme é todo em preto e branco e conta a história de Santiago Badariotti Merlo, que foi mordomo da família Moreira Salles por 30 anos. Já um senhor, ele narra momentos marcantes da vida na mansão da família Salles.

Uma das características que fazem de Santiago um filme intimista, que provoca no espectador a sensação de estar ouvindo um relato de um amigo, é a opção do diretor por narrá-lo todo em primeira pessoa, empresta a voz do irmão do diretor. Mas não é João quem conta esta história e sim Fernando Moreira Salle, irmão do diretor.

Sensível, o longa é um dos mais belos filmes brasileiros da última década.

Não por acaso, levou diversos prêmios. entre os principais, estão o prêmio de melhor documentário no Festival de Cinema Real de Paris, do Festival de Miami, do Festival de Cinema Latino-americano de Lima e do Festival de Alba, na Itália.