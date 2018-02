Sangue quente não é diferencial

O lugar é o mesmo (Itu), o apresentador é o mesmo (Britto Jr.), o prêmio é o mesmo (R$ 2 milhões. E o que dizer do processo de seleção de A Fazenda, que chega em sua quarta edição nesta terça-feira, após Vidas em Jogo? Também continua o mesmo. A fórmula só parece acontecer quando os ingredientes são explosivos.

"Costumo falar para o Hiran (Silveira, diretor de teledramaturgia da Record): ‘sabe aqueles que dão problemas pra você? São os melhores pra mim’", conta Rodrigo Carelli, diretor do programa, durante visita da imprensa ao espaço onde é feito o reality show.

Com esse apelo, nomes como o do apresentador João Kléber, do ex-jogador Dinei, de Raquel Pacheco (mais conhecida como Bruna Surfistinha), da funqueira Valeska Popozuda e do paraquedista Gui Pádua figuram entre os 14 possíveis fazendeiros. Haverá também a participação de um ex-competidor do reality, embora ainda seja mantido sob sigilo qual será a sua função na casa.

Antes de chegar aos escolhidos, é feito um longo processo de seleção com possíveis jogadores, para ver se a pessoa se enquadra no perfil do programa e até se ela realmente quer estar sob vigilância 24 horas por dia. "A pessoa tem de querer muito o prêmio. O Roberto Carlos, por exemplo, não precisa disso. Ele ganha isso em um show", argumenta Britto Jr..

Psicologia à parte, A Fazenda 4 entra na onda da tecnologia HD e, por isso, alguns ajustes na casa foram necessários. A decoração ganhou mais cores e até mais estampas, coisa que não cai muito bem em transmissões SD. Próximo aos espelhos (onde ficam "escondidas" as câmeras), foram instaladas lâmpadas de LED, para garantir uma imagem melhor.

O investimento para tanto chega a US$ 15 milhões, distribuídos entre 44 câmeras HD e outros equipamentos. O retorno deve vir na esteira da audiência, que ficou na casa dos 15 pontos na última temporada.