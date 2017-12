Samantha Who? conquista audiência Entre as séries que estrearam nos EUA, Samantha Who? é a mais bem-sucedida, seguida por Private Pratice - que irá ao ar na Sony em 2008. Na semana de 12 a 18/11, a comédia de Christina Applegate garantiu o 12º lugar. CSI, Grey?s Anatomy, NCIS, House e Criminal Minds foram as cinco mais vistas.