Sam Mendes levará quatro peças de Shakespeare à TV britânica

Mendes, que ganhou o Oscar de Melhor Diretor em 1999 por "Beleza Americana", será o produtor executivo das versões televisivas de "Ricardo II", "Henrique IV" partes I e II e "Henrique V" - que serão adaptados pela primeira vez para a telinha -, informou hoje a imprensa britânica.

Os programas serão veiculados em 2012 no canal "BBC 2", como parte de uma temporada dedicada a Shakespeare, que incluirá ainda uma peça do dramaturgo encenada ao vivo.

O diretor disse estar "encantado" com o projeto, do qual participarão nomes de destaque do teatro britânico, como Richard Eyre, Simon Russell Beale e Rupert Goold.

Outros importantes cineastas que produzirão filmes exclusivos para a "BBC" são David Hare, duas vezes indicado ao Oscar por seus roteiros, e a premiada diretora e roteirista Jane Campion, que fará uma série sobre uma jovem grávida em fuga, intitulada "Top of the Lake".