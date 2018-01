Salva pelo YouTube

Dois autógrafos e três perfis falsos no Twitter. Há duas semanas no comando do Top 10 MTV, esse é o saldo que a VJ Vanessa Hadi se orgulha de ostentar. Novata à frente das câmeras de TV, a loira de 27 anos tem a tarefa de apresentar a parada musical do dia do canal - uma nova versão do Disk MTV, fora do ar há quatro anos.

"Assistia ao Disk o tempo todo. Me senti privilegiada por voltar com um programa que é a cara da MTV e que esteve no ar por 16 anos. Videoclipe é a cara da MTV", comenta a modelo e advogada, mostrando que fez a lição de casa. Fã de Lady Gaga e Kings of Leon, ela admite usar o YouTube para saber quem são aqueles artistas jovens que o público pede - agora na internet e pelo Twitter - para entrarem no top 10 diário de videoclipes.

"Sabe quem é o Restart, a Anahi e o Cine?", pergunta ao repórter. "Sou curiosa, é um mal de ariana, mas me atualizo para entender. Vejo várias vezes os clipes desses artistas no YouTube para fazer comentários depois dentro do programa", explica.

O Disk MTV foi, durante quase duas décadas, a atração mais popular da emissora musical e revelou nomes como Astrid Fontenelle, Cuca Lazarotto, Sabrina Parlatore e Sarah Oliveira. Questionada sobre qual delas era a sua favorita, Vanessa manda de bate-pronto. "Ah, a Sabrina."

Já comparada com algumas dessas musas que surgiram no programa, ela faz a linha "tô nem aí". "Não me vejo assim, sou uma menina brincalhona", discursa, enquanto põe apelido no fotógrafo do Estado e faz perguntas pessoais ao repórter. "Sou muito comunicativa", tenta justificar a paulistana, que tem uma semelhança impressionante com a atriz Grazi Massafera. "Eu estava no carnaval do Rio e a vi desfilando no sambódromo. Ela passou e me jogou um beijo. Que menina fofa e meiga!"

Rata de testes para comerciais e pilotos de TV, ela brinca ao ser questionada sobre como entrou na MTV. "Soube que estavam atrás de novas caras. Vim fazer um teste no fiml do ano passado. Me chamaram para voltar no outro dia, no outro, no outro..."