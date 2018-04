Salma Hayek e ABC produzirão minissérie 'Wicked'

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Salma Hayek e a ABC estão produzindo uma minissérie de oito horas baseada no livro "Wicked", que também inspirou uma peça da Broadway.

Hayek e seu parceiro José Tamez farão a produção através da produtora deles, a Ventanarosa Productions, junto com a ABC Studios. O projeto está em sua fase inicial de desenvolvimento, e ainda é incerto se Hayek também aparecerá em "Wicked".

As minisséries ainda estão em alta nas emissoras de TV, mas a ABC decidiu manter o interesse com séries mais longas, como "A Raisin in the Sun", produzido por Oprah Winfrey, estrelando Sean Combs e Phylicia Rashad.

A produção "Wicked" de Hayek será baseada no best-seller de Gregory Maguire: "Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West ("Wicked - Para os que Amam ou Odeiam o Mágico de Oz - a Versão da Bruxa Wicked") que inspirou o musical da Broadway. Mas, segundo fontes, a minissérie não será um musical.

Erik Jenderson, um dos produtores da minissérie da HBO "Band of Brothers", escreverá o roteiro.

O relacionamento de Hayek com a ABC tem sido bem-sucedido, e juntos produziram "Ugly Betty" para a rede televisiva.

Hayek está atualmente desenvolvendo outra adaptação de telenovela nos estúdios ABC; "Los Roldan", baseado em uma telenovela sobre um homem trabalhador que salva a vida de uma mulher. Para recompensá-lo, ela lhe dá um emprego administrando sua empresa, apesar da desaprovação da família.