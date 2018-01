Sally Field dá boa audiência Desde sua estréia, no Universal Channel, em outubro de 2007, a série Brothers & Sisters foi vista por mais de 2,8 milhões de pessoas, segundo medição do Ibope, entre as pessoas com TV por assinatura. A audiência da série com Sally Field e Calista Flockhart levou o Universal ao 1º lugar em audiência entre os canais de séries - Universal, AXN, Sony, Warner e Fox -, no seu horário principal de exibição, às quartas-feiras, às 23 horas. Com a aquisição de Brothers & Sisters, o Universal apostou em um filão diferente de seus Law & Orders e de suas séries de ficção-científica. E o canal que dava prioridade às atrações de ação ganhou um dramalhão de primeira linha. Brothers & Sisters está em sua 2ª temporada nos EUA e, após um início turbulento, com baixas no elenco e audiência dispersa, a série conquistou fãs fiéis e angariou atores para participações especiais e papéis fixos que surgiram ao longo da trama, como o do senador McCallister, interpretado por Rob Lowe. Participação especial No episódio desta quarta-feira, quem faz uma aparição é o ator Peter Coyote (ex- The 4400). Ele interpretará um antigo professor de Nora Walker (Sally Field). O ator permanece na trama durante quatro episódios.