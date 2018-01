'Saia Justa' e 'Papo de Segunda' vão se misturar nas férias Os meninos do Papo de Segunda, programa ancorado por Marcelo Tas no GNT, vão se misturar às meninas do Saia Justa, atração pilotada por Astrid Fontenelle no mesmo canal. A fórmula valerá para o cenário do Papo de Segunda, em caráter de férias, nos meses de janeiro e fevereiro – nesse período, o Saia Justa será previamente gravado. Todas as análises combinatórias estarão valendo, sempre com dois representantes de cada gênero. Só não valerá juntar Tas e Astrid, os dois âncoras. Ambos os programas têm vaga certa na grade de 2016. E Astrid, que paralelamente ao Saia Justa vem comandando o Chegadas e Partidas, ganhará outro projeto no ano que vem. A 7ª temporada do Chegadas será a última.