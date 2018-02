Sai Pantanal, entra Ana Raio

Órfãos de Pantanal, que deixará a a programação do SBT nesta terça-feira, podem sofrer menos agora. A ordem na emissora é remasterizar as fitas de outra novela da extinta TV Manchete, Ana Raio e Zé Trovão (1991). Nos bastidores do canal, já é certo que a trama de Marcos Caruso e Rita Buzzar passou na frente das outras do pacote da massa falida da Manchete, comprado pelo empresário José Paulo Vallone por cerca de R$ 2 milhões. Silvio Santos, que chegou a cogitar exibir Dona Beija logo na sequência de Pantanal, teria mudado de ideia em suas férias. Assim que voltou, na semana passada, tratou de pedir para sua equipe limpar e iniciar a edição das fitas de Ana Raio. SS está negociando a comprar do material com Vallone, assim como fez com Pantanal. É dessa trama, por sinal, boa parte do elenco de Ana Raio, como os protagonistas, Ingra Liberato e Almir Sater, e o diretor, Jayme Monjardim. Na época, a história não fez metade do sucesso de Pantanal, mas encantou por suas paisagens, trilha sonora e boa produção. Ana Raio e Zé Trovão deve entrar no ar no mesmo horário de Pantanal, antes de A Revelação.