Sabrina Sato assina com a Record

Depois de mistério sobre a ida de Sabrina Sato para a Record, a emissora enviou um comunicado para dizer que a apresentadora assinou o contrato nesta segunda (16). Na mensagem , o canal informa que o dia e horário do programa da paulista ainda não foram definidos, mas que ela começará em 2014.

O anúncio da contratação veio com uma declaração da ex-integrante do Pânico na Band, programa do qual ela participou até ontem. "Gente, muito obrigada pelo carinho que tenho recebido. Tenho certeza que com vocês comigo tudo vai dar certo na nova casa. Me perguntaram: 'Por que você vai pra Record? Está preparada? Pronta?' Estou indo porque meu coração me guia. Minha vontade de um desafio novo e sair da minha zona de conforto grita dentro de mim. Se estou pronta? Como falei antes, não vai ser fácil. Mas vou com as armas que tenho, coragem para seguir em frente, amor pelo que faço, vontade de aprender, gratidão e humildade", disse Sabrina durante a visita à Record.