Ryan Lochte vai participar do 'Dança dos Famosos' nos EUA

NOVA YORK - O nadador olímpico norte-americano Ryan Lochte irá se juntar ao elenco do programa de TV Dancing With the Stars, em que famosos dançam com profissionais, anunciou a rede ABC nesta terça-feira, 30. O atleta campeão olímpico disse que considera exagerada a repercussão sobre a mentira contada por ele sobre ter sido assaltado no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos.

Lochte, de 32 anos, perdeu quatro grandes patrocínios após admitir que "exagerou" uma história sobre ter sido roubado à mão armada junto a três outros nadadores ao deixarem uma festa no Rio de Janeiro. A polícia do Rio disse que o grupo destruiu um banheiro de um posto de gasolina e urinou em público, e indiciou Lochte por acusação de falsa comunicação de crime.

O nadador, que foi duramente criticado pela mídia dos EUA, não disse se planeja voltar ao Brasil para enfrentar as acusações.

"Acho que estão todos levando isso além das proporções. Acho que isso foi o que aconteceu", disse Lochte nesta terça-feira, 30, durante o programa Good Morning America, da ABC, quando perguntado se considerava que havia envergonhado os Estados Unidos com suas ações.

"Como disse, não menti sobre essa parte", disse Lochte, ao se referir sobre sua acusação de que teve uma arma apontada para sua cabeça. "Tomo toda a responsabilidade. Sou humano. Cometi um erro. Um grande erro".

Lochte, que possui 12 medalhas olímpicas, disse que sua participação na 23ª temporada de Dancing With the Stars estava sendo discutida antes de sua participação na Rio 2016. Após os Jogos de Londres 2012 ele recebeu seu próprio, e curto, programa de TV, o reality show chamado What Would Ryan Lochte Do? (O que Ryan Lochte faria?).

Outros participantes desta temporada do programa "Dancing With the Stars", que começa em 12 de setembro, incluem a ginasta norte-americana Laurie Hernández, de 16 anos, o ex-governador do Texas Rick Perry e o rapper Vanilla Ice.