Russomanno ganha espaço no 'Cidade Alerta' O Programa da Tarde acaba, mas uma de suas seções, a Patrulha do Consumidor, não ficará à deriva – ao contrário. O quadro comandado pelo deputado Celso Russomanno (PRB-SP) encontrará espaço no Cidade Alerta, programa de audiência bem superior ao título que a Record está encerrando. Mais que isso: Russomanno terá também uma vaga semanal no Hoje em Dia, pela manhã, o que amplia a exposição do pré-candidato a prefeito de São Paulo na tela de Edir Macedo. A Record cansou de investir em um programa ao vivo, à tarde, e perder frequentemente para as reprises de novelas (mexicanas e próprias) do SBT. Assim, imitará a concorrente e passará também a reprisar novelas no lugar do Programa da Tarde. Em tempo: O Programa da Tarde sairá de cena com o início dos Jogos Panamericanos, na Record. A reprise de novelas que ocupará a vaga só valerá ao final de julho, quando acaba o evento esportivo. ... Britto Júnior e Ticiane Pinheiro serão deslocados para outras atrações da casa – ele retoma a ancoragem de A Fazenda, em sua próxima edição, e ela se junta ao time do Hoje em Dia, na faixa matutina.