'RuPaul's Drag Race' vai ganhar versão brasileira pela produtora de 'MasterChef'

Com a explosão e a popularidade da cultura drag queen no Brasil através da música de artistas como Pabllo Vittar, Gloria Groove e Lia Clark, o País deve receber em breve uma versão do reality show que divulgou este tipo de arte pelo mundo, RuPaul's Drag Race.

Apresentado por RuPaul Charles, um dos pioneiros da arte de "se montar" nos EUA, o programa é um reality show em que drag queens competem em diversos desafios de passarela, canto, costura, comédia e, claro, de dublagem, para ver quem é a merecedora de carregar o legado da "Mama Ru". Nos EUA, já foram 11 temporadas, nove tradicionais e duas "All Stars", competição especial para queens de temporadas anteriores que mereceram uma segunda chance.

Em 2016, RuPaul venceu o prêmio Emmy de melhor apresentador de reality show pelo programa e em 2017 ele concorre novamente, e o programa ainda está indicado em outras seis categorias, incluindo de melhor reality show da TV.

A versão brasileira será produzida pela Endemol Shine Brasil, produtora também do MasterChef, exibido pela Band. A empresa adquiriu os direitos sobre o formato e agora irá vender o programa para canais de TV. A confirmação foi feita pela própria Endemol no Facebook.

A empresa confirmou que RuPaul, de alguma forma, estará envolvido com a versão brasileira, mas ainda não se sabe se parcialmente ou em todos os episódios.

Além de sucesso nos EUA, RuPaul's Drag Race é especialmente popular no Brasil, onde tem sete temporadas disponibilizadas na Netflix. Durante a nona temporada nos EUA, que foi ao ar no primeiro semestre deste ano, bares em São Paulo fizeram eventos para exibir, via internet, o reality show.

Drag queens apresentadas no programa constantemente visitam também o País com shows de dublagens. Em fevereiro de 2018, pela primeira vez, haverá inclusive um show de comédia com uma delas num teatro em São Paulo, Bianca Del Rio, vencedora da sexta temporada.

Nos EUA, depois de anos na LogoTV, RuPaul's Drag Race se mudou em 2017 para o canal VH1.