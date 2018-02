Roteiro pronto

Famosa, importante e controversa, a família Kennedy está acostumada a ter seu nome envolvido em polêmicas desde os idos dos anos 30. Por que seria diferente com o lançamento de uma minissérie sobre o clã?

Com estreia agendada para hoje, às 21 horas no canal A&E (para amanhã, às 22h, no The History Channel, e para terça, às 17h, no Biography), a minissérie Os Kennedys gerou controvérsia mesmo antes der ser filmada. Em fevereiro do ano passado, Theodore C. Sorensen, antigo conselheiro do presidente John Fitzgerald Kennedy, fez coro às críticas de historiadores sobre a falta de fidelidade histórica do roteiro. Ao rebater as alegações, os roteiristas, Stephen Kronish e Joel Surnow, assumidamente republicanos, e o diretor Jon Cassar, nomes por trás do sucesso de Jack Bauer e a série 24 Horas, garantem que tudo não passa de melindre político.

Em janeiro deste ano, porém, o The History Channel americano anunciou que não mais exibiria a trama, porque "a interpretação dramatizada não se encaixava na marca History". O que se diz nos bastidores é que o projeto teria sido engavetado no canal sob influência da família, que detém parte do Grupo A&E dos EUA (do qual o History faz parte).

Em conferência telefônica com a imprensa latina, o diretor Jon Cassar explica que a produção chegou a contatar a família no início da pesquisa, mas que ninguém quis aderir ao projeto. Cassar, entretanto, minimiza a polêmica. "Não sabemos o que houve. Não há provas de que eles tenham barrado nada. Não nego que é uma possibilidade, mas se um dia você descobrir, você me liga?", despistou, em resposta ao Estado.

Sobre a precisão histórica, Cassar garante que todas as tramas foram retiradas de livros "que qualquer americano encontra em bibliotecas das escolas". O trabalho de pesquisa, feito em "milhares, e não centenas, de livros e biografias" pelos roteiristas, durou um ano e meio. "Tínhamos livros de história no set de gravação, além de supervisão de especialistas durante todo o processo."

Cassar diz ainda que cada ator fez uma meticulosa pesquisa. "Katie Holmes (a Sra. Tom Cruise, que interpreta a primeira-dama Jacqueline Kennedy), por exemplo, fez tanta pesquisa sobre a Jackie, que acabei aprendendo com ela. Incluímos várias das coisas que ela nos contava no roteiro."

Liberdade de criação é algo essencial para quem dramatiza uma história baseada em fatos reais, acredita o diretor, que cita os filmes Rede Social e O Discurso do Rei, premiados no Oscar, como exemplos bem-sucedidos de obras que sofreram questionamentos. "Não há como saber o que Jack e Jackie conversavam no quarto. Só pudemos nos basear nos relatos de quem convivia com eles."

Tanta discussão acabou por ajudar o projeto. Comprado por um canal de pouca expressividade da TV paga americana, o ReelzChannel, a minissérie ficou no centro das atenções e acabou por atrair boa audiência em abril, quando seus oito episódios foram ao ar.

Do mito ao homem. Polêmicas à parte, não há como negar que a produção, parceria dos EUA com Canadá, faz um ótimo retrato de época – e, para isso, teve altos custos, estimados em US$ 30 milhões.

Além de Katie Holmes, que teve todo o guarda-roupa de Jackie recriado para o papel (inclusive com duas réplicas confeccionadas por Armani), Greg Kinnear, que interpreta o presidente, e Barry Pepper, o irmão Bob, tiveram de se adaptar a dentes postiços e, no caso de Pepper, um nariz falso.

"Os atores assistiram a gravações históricas. Greg e Barry ficavam com fones no estúdio para escutar as vozes dos personagens constantemente", conta o diretor. "Gravamos os discursos históricos exatamente como aconteceram e, se procurar no YouTube e colocá-los lado a lado, verá que conseguimos."

Também fazem parte do elenco principal Diana Hardcastle, como a matriarca Rose, Kristin Booth, como Ethel, mulher de Bob, e o veterano Tom Wilkinson, como o patriarca Joe – este, com história de vida contada em paralelo à de JFK.

De acordo com Cassar, a ideia de retratar os dramas familiares, tendo a política e os escândalos apenas como pano de fundo – o que também motivou críticas –, é o trunfo da série e o maior desafio, já que não é fácil encontrar material para humanizar os personagens.

"A maioria do que já foi feito diz respeito à vida política deles. Quisemos mostrar que eles eram pessoas como eu e você: pais, filhos, irmãos, maridos, esposas. Tentamos deixar o mito de lado e retratar o homem."

Assim, ganham foco os problemas de saúde de JFK, a dependência em remédios do casal presidencial, os casos extraconjugais, a omissão das mulheres às traições e outros segredos escondidos embaixo do tapete da Casa Branca.

Se nos Estados Unidos o History Channel rejeitou a série, na América Latina – onde os Kennedys têm menos poder acionário no Grupo A&E – o público terá três oportunidades nos canais da rede para tirar as próprias conclusões.

ENTREVISTA

Caco Ciocler

Ator que já viveu Luis Carlos Prestes no cinema dubla voz de JFK: "Apanhei muito nesta 1ª dublagem"

Caco Ciocler foi Luís Carlos Prestes no filme Olga, já participou de outras produções baseadas em personagens históricos e, por isso, diz entender as críticas que a série Os Kennedys recebeu em relação à fidelidade aos fatos.

Escolhido para dublar o presidente John F. Kennedy, o ator contou ao Estado como foi essa experiência (nada fácil), compartilhada com a apresentadora Marina Person, que dublou Jackie, juntamente com nomes como Herbert Richards Jr., a voz por trás de Joe Kennedy.

Por que acha que foi escolhido para esse trabalho?

Não sei. Já tinha dublado a mim mesmo em filmes, fiz audiobook, mas dublar outro personagem foi o primeiro. (A Ubiratan Brasil, editor do Caderno 2, Caco disse: "Talvez, meu tom de voz baixo, calmo, porém incisivo, tenha influenciado na escolha, já que se parece com o tom de Greg Kinnear em compor JFK").

Teve alguma preparação?

Como nunca tinha feito, achei que seria suficiente pedir os roteiros para ler. Mas apanhei muito no primeiro dia. Me senti despreparado. Cheguei preocupado em manter as mesmas intenções do ator, mas logo percebi que isso ficava em segundo plano. A preocupação técnica é tão grande! Tem momentos que os lábios só descolam, mas se você não põe som, parece erro. Tem um pensar alto, tipo: "ããããã", que tem de ser preenchido com "euuuuuuuuuuu" (risos). Foram sete sextas-feiras, das 9h às 16h. E cada dublador fazia sozinho.

A minissérie recebeu críticas sobre precisão histórica. Para você, qual o limite entre dramatização e fidelidade histórica?

Passei isso em Olga. Então, é difícil, porque as pessoas têm referência e ficam tentando enxergar em você aquela pessoa. Tentei ficar parecido com o Prestes, mas teve gente que me criticou. Não pode ser uma aula de história, sabe? Tem de ser interessante. Te digo que é um risco interpretar essas figuras míticas.