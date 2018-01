Roteiristas criticam Jay Leno por furar greve com 'Tonight Show' O sindicato que representa os roteiristas de Hollywood que estão em greve denunciou na quinta-feira o apresentador de TV Jay Leno por escrever suas próprias piadas no retorno ao ar de seu programa, após um hiato de oito semanas imposto pela greve. O Sindicato dos Roteiristas dos EUA (WGA) disse que o apresentador do "The Tonight Show", da NBC, que é filiado ao WGA, violou as normas da greve ao redigir o monólogo que apresentou na quarta-feira em sua primeira transmissão nova em oito meses. Como a maioria dos outros talk shows que retornaram ao ar, o "Tonight Show" viu sua audiência subir. Cerca de 10.500 filiados do WGA entraram em greve em 5 de novembro devido a uma disputa com os estúdios de cinema e TV em torno de como os roteiristas devem ser pagos por trabalhos deles distribuídos na Internet. O WGA vem insistindo que seus membros estão proibidos de preparar material escrito para produções atingidas pela greve --incluindo seus próprios programas, como é o caso de Jay Leno. Em seu monólogo de abertura, Leno disse que "está do lado dos roteiristas" mas admitiu ter escrito suas próprias piadas para o programa. Em comunicado formulado em tom duro, o sindicato disse: "Uma discussão ocorreu entre Jay Leno e o Sindicato dos Roteiristas para deixar claro a Leno que escrever material para 'The Tonight Show' constitui violação das normas de greve do sindicato." A NBC divulgou um comunicado defendendo Leno, dizendo: "O acordo do WGA permite que Jay Leno redija seu monólogo" para seu programa. A questão não é algo de pequena monta para a NBC, que, ao que consta, recebe lucros anuais de 50 milhões de dólares com o programa de Leno, que o tirou do ar e colocou reprises em seu lugar por dois meses para apoiar a greve dos roteiristas, enquanto a audiência do programa sofria uma queda marcante. A audiência de Leno e de seu rival David Letterman subiu nitidamente quando ambos voltaram a apresentar seus programas ao vivo. Letterman fechou um acordo separado com o WGA na semana passada, autorizando os roteiristas sindicalizados de seu programa a voltar ao trabalho com ele.