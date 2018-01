Ronildo terá final trágico Bonitinho, mas ordinário. O fim de Ronildo (Rodrigo Hilbert) em Duas Caras será terrível. Ele tentará ajudar Juvenal Antena a soltar a filha Solange (Sheron Menezes), que será seqüestrada em um ônibus. Ao lado do líder da Portelinha, Ronildo se mete em uma briga e acaba trocando tiros com bandidos. Ao saber da confusão, Guigui (Marília Gabriela) vai atrás do filho, que, baleado, morre em seus braços.