Ronaldo grava participação no Programa Silvio Santos

Ronaldo gravou participação em programa do SBT nesta terça. Foto: Divulgação

O jogador do Corinthians Ronaldo gravou nesta terça-feira uma participação especial no Programa Silvio Santos. A convite do próprio Silvio Santos, ele saiu hoje cedo de seu treinamento no Parque São Jorge, de helicóptero, diretamente para o estúdio do animador. Ronaldo faz propaganda do Baú, e já havia desmarcado outras gravações.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O craque recebeu homenagem da plateia e dos telespectadores, que fizeram perguntas curiosas. Além do bate-papo informal com Silvio Santos, Ronaldo contou com uma surpresa da musa do Corinthians Livia Andrade, que também teve uma extensa participação no quadro. Livia realizou uma matéria nas ruas de São Paulo para saber o que o povo fala do Fenômeno.

O programa vai ao ar no domingo, 18 de outubro, das 20h às 24h, no SBT.