Ronaldo Fraga estará no novo 'TV Mulher', mas sem paralelos com Clodovil

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 22 Abril 2016 | 03h00

Dos colunistas procurados pelo canal Viva para a releitura do TV Mulher, programa que marcou época nos anos 1980, o estilista Ronaldo Fraga não só é nome certo, como estará nos dez episódios que vão compor a produção – o que não deve ocorrer com os demais colunistas, ainda em processo de escolha. Diretora do Viva, Letícia Muhana faz questão de explicar que a atuação de Fraga em nada remeterá ao que Clodovil fazia no original, quando desenhava croquis para telespectadoras. “O Ronaldo tem histórias maravilhosas de um Brasil profundo, que ele pesquisa para o trabalho dele”, diz Letícia ao Estado. “Nós queremos que ele conte essas histórias e ele pode até fazer alguns riscos no iPad.”

Um caso que impressionou a diretora e Marília Gabriela, apresentadora do original que se mantém no posto, foi sobre uma mulher que fazia paninhos de prato para o marido vender na feira. “Um dia, o marido ficou doente e ela foi para a feira. E percebeu que tinha uma banquinha bem na frente, que bombava, vendendo calcinhas. Ela começou a fazer calcinha e hoje tem uma loja de lingeries com 300 funcionários.”

Ao modo do original, mas também com um olhar renovado sobre cada área, o novo TV Mulher abordará violência doméstica, mercado de trabalho e, claro, sexo, área que deu fama à sexóloga Marta Suplicy no programa da Globo. Daquele original, o novo TV Mulher terá apenas Gabi. A abertura, que trazia Rita Lee com Cor de Rosa Choque, ainda depende de negociações com a cantora e a gravadora, e pode até ganhar nova versão. A direção é Jorge Espírito Santo e a estreia está marcada para 31 de maio, “aniversário da Gabi”, conta Letícia.

Ô, Meu! Assim como a Tancinha de Cláudia Raia, a Tancinha de Mariana Ximenes em Haja Coração, releitura de Sassaricando, abusará do uso do “me”. Aqui, ela ostenta cartaz ao amado, Apolo (Malvino Salvador), que sonha em ser corredor. De Daniel Ortiz, com base no enredo de Silvio de Abreu, a próxima novela das 7 estreia em maio.