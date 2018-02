SÃO PAULO - O tabloide inglês The Sun publicou que Ron Wood, guitarrista dos Rolling Stones, deve estrelar em um programa de televisão.

Wood estaria confiante após vencer o prêmio de Programa de Rádio do Ano no Arqiva Commercial Radio Awards, e pronto para conduzir seu próprio projeto na televisão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o The Sun, o programa contará com entrevistas e apresentações de amigos do guitarrista.