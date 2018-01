Romances de Patricia Cornwell serão adaptados para TV Os romances da autora de best-sellers Patricia Cornwell serão adaptados para a televisão, disse a rede de TV a cabo Lifetime Television, que tem as mulheres como público alvo. A rede comprou o livro de mistério "At Risk", lançado em 2006, além do próximo livro de Cornwell, "The Front", que será publicado em maio. Neil Schubert, vice-presidente de publicidade da Lifetime, disse que o próximo passo é contratar um roteirista para adaptar os romances. Não há ainda data para os filmes serem exibidos na televisão. Os detalhes financeiros da compra não foram divulgados. "At Risk" traz a personagem Monique Lamont, ambiciosa advogada de Massachussets, que desenvolve um programa para usar tecnologia avançada de DNA para solucionar crimes de décadas atrás. (Reportagem de Timothy Gardner)