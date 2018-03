Romance adulto de J.K. Rowling será adaptado para a TV

A BBC 1 e a BBC Drama encomendaram uma adaptação exclusiva para a agência literária The Blair Partnership, que representa Rowling. A série deve ir ao ar em 2014.

Rowling vai colaborar "de perto" com o projeto, segundo a emissora. O número e duração dos episódios ainda não foi definido.

"Sempre senti que, se fosse para ser adaptado, este romance estaria mais adequado à televisão, e acho que a BBC é o lar perfeito", disse Rowling em nota.

A série juvenil "Harry Potter", que lançou a escritora para o estrelato, deu origem a uma das séries cinematográficas mais lucrativas de todos os tempos.

"Morte Súbita" ("The Casual Vacancy", no original) aborda conflitos de ideais, classes e gerações em uma pacata cidade inglesa. O livro lidera as listas de best-sellers em vários países, mas sem o sucesso do fenômeno Potter.

