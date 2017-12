'Roda Viva' terá edição extra internacional

ALFAFA COM GRÃOS: Clarice Falcão e Luis Lobianco brincam de cozinha saudável no cenário de Bela Gil: o novo esquete do Porta dos Fundos teve consentimento do GNT e da própria Bela, que participa da cena. Entra no ar neste sábado, a partir das 11h, pelo YouTube.

Lituânia, Moçambique, França, Portugal, Alemanha e Colômbia são as origens dos protagonistas de Destino Salvador, 3ª temporada da série Destino, obra da O 2 Filmes para a HBO. A produtora já grava a nova safra na capital baiana, sob direção-geral de Fábio Mendonça. São seis episódios de ficção e um documental.

... Como se deu em Destino São Paulo e Destino Rio, não há sotaque a treinar nem prosódia fake: os convidados a interpretar os imigrantes de cada episódio são todos nascidos nos países citados na série. A ideia é enfocar estrangeiros que escolheram o Brasil para viver e traçar, daí, o olhar de fora para cada cidade destino.

Prestes a completar 7 anos, o Megapix, canal de filmes de pacotes básicos, pela primeira vez ficou em 3º lugar no ranking de audiência da TV paga, no total de horas do dia, em maio. Perdeu apenas para os dois infantis líderes do segmento – Discovery Kids e Cartoon Network.

Ao adiantar a novela das onze para 22h30, a Globo obteve 4 pontos a mais que a média do horário nas terças anteriores no Painel Nacional de TV (PNT) do Ibope, onde Verdades Secretas somou 22 pontos. O saldo chegou a 30 pontos em Florianópolis e 21 em BH.

A Ancine ainda não chegou a um consenso sobre a regulamentação de serviços de vídeo sob demanda. Ainda estuda um meio de atender às queixas da indústria de TV paga local, que se vê obrigada a cumprir cotas nacionais – algo do qual Netflix e similares estão livres.

André Trigueiro dá continuidade ao projeto Menos é Mais, promovido pela Globo, ao mediar debate sobre consumo com representantes da academia, do terceiro setor e da sociedade civil: dia 29 de junho, no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo.

25% de crescimento no Ibope teve a Globo em São Paulo e Rio com Brasil x Honduras, na quarta-feira. Com 25 pontos em cada praça, foi a maior audiência de jogo da seleção este ano.