Robson beija Sheila pensando ser Rakelli Um concurso de dança promete agitar os próximos capítulos de Beleza Pura, da Globo. Felipe (Gustavo Leão) convida Rakelli (Isis Valverde) para participar da maratona com ele. Já Robson (Marcelo Faria) decide fazer par com Sheila (Carol Castro), só para afrontar a ex-namorada. Robson passa a ensaiar exaustivamente com seu par. Bastante cansado e delirando, ele vê o rosto de Rakelli no de Sheila e a beija.