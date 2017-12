Robin Wright estará no elenco da sequência de 'Blade Runner'

A atriz americana Robin Wright está "em negociações finais" para entrar no elenco da sequência de Blade Runner, que será protagonizado por Ryan Gosling e Harrison Ford, informou a revista Variety.

Fontes ligadas à produção disseram que Wright era a atriz desejada há semanas, mas a rodagem da série House of Cards parecia estar complicando as coisas. Mas finalmente, segundo a publicação, foi encontrada uma solução para os problemas logísticos e Wright participará do longa.

Ela está atualmente nas filmagens de Mulher Maravilha.

A continuação de Blade Runner, prevista para estrear em 2018, contém três personagens femininos relevantes e Wright interpretará um deles, segundo a revista Hollywood Reporter. Ainda não se sabem os detalhes sobre o personagem.

A direção será de Denis Villeneuve, conhecido por Os Suspeitos e Incêndios, e começará a ser filmado em julho. O roteiro é de Hampton Fancher, co-roteirista do filme original, de 1982, e Michael Green, que se basearam em uma ideia concebida pelo próprio Fancher e por Ridley Scott, diretor do primeiro longa, batizado no Brasil de O Caçador de Androides.

A única informação que vazou até agora é que a história se passará várias décadas depois dos fatos do primeiro filme.

A história de Blade Runner se passa em uma Los Angeles futurista, no ano de 2019, onde o homem criou clones chamados "replicantes", usados para trabalhos perigosos. Mas esses replicantes se rebelam contra seus fabricantes em uma colônia espacial, o que origina um confronto entre criador e criatura. Rick Deckard, papel de Harrison Ford, é um dos encarregados de caçar os androides que escaparam da colônia e se esconderam em Los Angeles.