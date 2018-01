Roberto Justus define vencedor de 'Aprendiz Celebridades'

Quem se diverte com a desgraça alheia ao ver Roberto Justus acabando com o desempenho seus pupilos só tem esta quinta-feira, 3, para ver o empresário dar suas últimas broncas. Hoje, às 22h15, a Record exibe ao vivo a final de Aprendiz Celebridades, em que o músico Amon Lima, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser e o ator Christiano Cochrane disputam o prêmio de R$ 1 milhão.

Essa foi a primeira edição do reality a reunir artistas e outras figuras conhecidas em tarefas ligadas ao mundo corporativo. Nas versões anteriores, profissionais e universitários brigavam por uma vaga no Grupo Newcomm, que congrega empresas comandadas por Justus. Agora, os famosos estão na luta por uma bolada e um valor destinado à caridade.

“Eu tinha dúvida de que iríamos conseguir pessoas de um nível bacana que topassem enfrentar o desafio. E se conseguíssemos, o desafio era se eles encarariam com seriedade. Eles não estão disputando emprego, não é uma coisa de vida para eles quanto era com os anônimos, que disputavam a carreira, não só o prêmio. Eles estão disputando um prêmio para eles e para uma instituição de caridade. É estimulante, mas tinha a dúvida no ar se iriam lutar tanto quanto”, analisa o apresentador.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desta vez, houve mudanças na dinâmica do programa. “O Aprendiz já tinha tido dez edições, estava na hora de mudar. Esses caras trabalharam o dobro de qualquer Aprendiz anterior. Eles tinham o desafio do líder. E a sala de resultados me deu a chance de dar bronca dos ganhadores, não só dos perdedores, por causa dos erros.”

Justus afirma ter sido surpreendido para o bem e para o mal com os pupilos que nada têm a ver com o universo corporativo. “Alguns me decepcionaram. Eu esperava mais da Maria Cândida. A Beth Szafir foi uma surpresa enorme. Uma socialite que nunca trabalhou na vida e tem idade mais avançada que a dos outros fazendo tudo igual a eles. Ela, na verdade, saiu por uma irregularidade que cometeu, poderia ter chegado à final”, aponta.

O publicitário confessa ter ficado preocupado com o fato de demitir candidatos que já conhecia. “No início, eu estava com um pé atrás de como faria isso. O telespectador está acostumado a ver o Aprendiz em cima dos erros da pessoas, do nível de exigência descomunal. Eu não humilho as pessoas, nunca fiz isso”, defende ele, que percebe mudanças na relação com parte dos eliminado. “Sinto uma certa mágoa de alguns que saíram cedo. Podem ter descordado da decisão, é natural quando você é eliminado.”

Apesar das alterações no jogo, Aprendiz Celebridades oscilou entre 5 e 6 pontos no Ibope (cada ponto equivale a 65 mil lares), quase metade de edições anteriores. “A repercussão foi grande. Fomos trending topics no Twitter vária vezes. O pedido de ingressos (para ir à final) está impressionante.