Roberto Bolaños, o Chaves, comemora 85 anos

Rodeado por um pequeno grupo de familiares e perto de seus seis milhões de seguidores no Twitter, o comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños comemora nesta sexta, 21, em Cancún, seus 85 anos, mas com saúde frágil. "Não teremos uma festa, vamos ao seu quarto para dar parabéns. A sua saúde está bem delicada, e, há algum tempo, ele fica na cama, com acompanhamento médico, tem uma pessoa 24 horas por dia com ele", contou à agência Efe nesta manhã um familiar próximo.

Durante uma conversa por telefone com esse parente, que não quis se identificar, o criador dos personagens Chaves e Chapolin Colorado explica seus problemas de saúde ao seu estilo: "ele diz que correu sem óleo por mais de 40 anos de trabalho em viagens que o levaram para cima e para baixo, e agora estes são os resultados".

"Ele é um homem forte de 85 anos, que não perde o senso de humor, mas ficamos muito tristes em vê-lo de cama. Mas agora estamos felizes porque já tem três dias que ele está muito bem. Ele até publicou um tweet, e isso nos encoraja. Dessa forma, sabemos que ele se sente bem, com ânimo para escrever para os seguidores", declarou.

Pela rede social, o comediante agradeceu a todos os seguidores pelas mensagens recebidas. "Obrigado por todo o seu amor e todos os parabéns. Estou animado e grato, sempre. Um abraço: Chespirito", publicou.

Alguns de seus amigos também usaram a rede social para enviar recados de felicidades, como o ator Rubén Aguirre, o professor Girafales, que postou diversas mensagens e uma foto lembrando a época em que atuavam juntos. Em uma das mensagens ele escreveu: "Um presente da vida é ter compartilhado alegrias, tristezas, sucessos e fracassos ao lado de @ChespiritoRGB".

Bolaños tirou seu apelido do dramaturgo William Shakespeare, cujo diminutivo em espanhol era Chespirito.Há alguns anos, ele se mudou para Cancún junto com a mulher Florinda Meza, a Dona Florinda da série. O casal vive em uma casa próximo à Lagoa de Nichupté.

A série Chaves entrou no ar no Brasil em 1981, pelo SBT, e continua até hoje como grande atração do canal.