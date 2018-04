Robert De Niro escreve carta em apoio a Meryl Streep

O ator Robert De Niro escreveu uma carta à atriz Meryl Streep apoiando o seu discurso no Globo de Ouro no domingo, 8, quando ela recebeu o prêmio Cecil DeMille pelo conjunto da carreira. Atriz fez duras críticas ao presidente Donald Trump, sem citar seu nome, dizendo que “quando os poderosos usam suas posições para intimidar e humilhar os outros, todos nós perdemos”.

O astro, que já contracenou com a atriz em três filmes - O Franco Atirador, Amor à Primeira Vista e As Filhas de Marvin - , escreveu: “O que você disse foi ótimo. Precisava ser dito, e você disse lindamente”. E concluiu: “Eu tenho respeito pelo que você fez nesse momento em que o mundo celebra os seus feitos. Compartilho com seus sentimentos sobre essas pessoas que desrespeitam e agridem. Basta”.

Outras personalidades estão dando apoio a Meryl, inclusive o presidente da Associação de Correspondentes Estrangeiros em Hollywood, Lorenzo Soria.

A primeira vez que os dois trabalharam juntos foi logo no início da carreira da atriz, no filme O Franco Atirador, em 1978, quando ambos concorreram ao Oscar, ela como coadjuvante.