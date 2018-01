Robert De Niro e Julianne Moore estarão em série de David O. Russell

O atores Robert De Niro e Julianne Moore serão protagonistas de una série de tevê que está sendo preparada pelo diretor David O. Russell, segundo informam os meios de comunicação especializados - Variety, Deadline e The Hollywood Repórter.

O projeto, que se encontra em fase inicial, ainda não tem um título, nem o canal em que será exibido, mas algumas fontes apontam que se trata de uma série policial ambientada nos anos 1990.

As especulações sobre o formato da série mostram que poderá ser uma produção com tempo limitado, ou seja, provavelmente terá apenas uma temporada.

Se o projeto se concretizar, marcará nova parceria entre o ator Robert De Niro e o diretor Russell, que já trabalharam juntos em filmes como O Lado Bom da Vida (2012) e Joy (2015).

Vencedor do Oscar duas vezes como melhor ator pelo seu trabalho em Taxi Driver (1976) e Touro Indomável (1980), De Niro também está no longa Punhos de Aço, baseado na vida do boxeador panamenho Roberto "Mãos de Pedra" Duran, em que ele contracena com o ator venezuelano Edgar Ramirez e atriz cubana Ana de Armas.

Enquanto isso, Julianne Moore, que recebeu a estatueta de Melhor Atriz por Para Sempre Alice (2014), estreou neste ano Maggie's Plan e entre seus próximos projetos estão a sequência de Kingsman e Wonderstruck, de diretor Todd Haynes.