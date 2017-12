Rob Lowe em 'Brothers & Sisters'

Nesta quarta-feira, às 23 horas, o Universal Channel exibe o episódio Os Erros que Cometemos - parte 2, em que o ator Rob Lowe finalmente entra em cena em Brothers & Sisters. Claro que o bonitão - meio plastificado, mas charmosão -, que interpreta o senador Robert McCallister, irá se envolver com Kitty, a personagem de Calista Flockhart. Mas a relação não vai ser fácil. "No começo é só felicidade, mas depois vai ficar pior até a situação melhorar de novo", adiantou o ator durante entrevista coletiva da qual o Estado participou em Los Angeles. Como nos Estados Unidos, a série está em sua segunda temporada, Rob Lowe revelou alguns detalhes que ainda vão demorar para serem exibidos por aqui. Para o ator, o segundo ano de Brothers & Sisters vai marcar o relacionamente de seu personagem com Kitty de uma forma assustadora, porém realista. "Kitty começará a ver um lado de Robert McCallister que ela não conhecia e, talvez ela não esteja preparada para isso", contou. Apesar de todos os dramas e desentendimentos que o casal irá sofrer, Lowe acredita no amor entre Kitty e o senador. "Os dois estão verdadeiramente apaixonados. Eles são almas gêmeas e isso é realmente difícil de acontecer na vida, na televisão e ainda mais nessa série", brincou. "É divertido explorar isso a cada semana. Mesmo com as discussões, sei que nenhum dos dois duvida de que eles formam o par perfeito."