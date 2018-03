Rihanna, Kanye e Jay-Z farão estreia de novo programa de Leno

A emissora afirmou na quinta-feira que o trio apresentará "Run This Town", do novo álbum de Jay-Z, "The Blueprint 3", na estreia do programa "The Jay Leno Show" no dia 14 de setembro.

Será uma das primeiras grandes apresentações públicas de Rihanna, de 21 anos, desde que sofreu uma agressão em fevereiro de seu então namorado, o cantor Chris Brown.

Rihanna, o rapper West e Jay-Z estão entre os artistas de R&B mais populares nos Estados Unidos.

A decisão da NBC de mudar o popular programa de entrevistas do fim da noite para o horário nobre e cinco vezes por semana está sendo acompanhado de perto pelo setor de televisão dos Estados Unidos, que tenta reduzir custos e preservar a audiência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leno disse a jornalistas nesta semana que seu show terá mais comédia e menos entrevistas. Entre as novas atrações está o desafio do "carro verde", no qual celebridades serão convidadas para dirigir um carro elétrico de alta tecnologia em volta de uma pista construída do lado de fora do novo estúdio de Leno.

(Por Bob Tourtellotte)