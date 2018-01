Ricky Gervais vai apresentar entrega dos Globos de Ouro

Os organizadores do evento anunciaram nesta segunda-feira que Gervais, de 48 anos, premiado com o Emmy criador do seriado de TV "The Office" e roteirista, diretor e protagonista da comédia "The Invention of Lying", será o primeiro apresentador oficial dos Globos de Ouro desde 1995.

Transmitida ao vivo na televisão norte-americana, a entrega dos Globos de Ouro premia os melhores filmes e programas de TV de cada ano escolhidos pelos integrantes da Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood.

Os vencedores frequentemente são vistos como fortes candidatos aos prêmios mais importantes do cinema mundial, os Oscar, e, pelo fato de os Globos de Ouro serem entregues após coquetéis e um jantar, os astros às vezes baixam a guarda mais do que fazem em cerimônias de premiação mais formais.

Ricky Gervais, que virou queridinho de Hollywood por suas participações improvisadas como apresentador em programas de premiações recentes, disse que a oferta dos Globos de Ouro foi irrecusável.

"Esse é um ambiente em que sinto que posso ter rédea solta como apresentador. Venho resistindo a muitas outras ofertas desse tipo, mas existem coisas que você simplesmente não pode recusar", disse ele.

Paul Telegdy, diretor de programação alternativa da NBC, que vai transmitir a cerimônia marcada para 17 de janeiro, disse que Gervais, que também é humorista que faz shows, "nos proporcionou alguns dos momentos mais hilários e memoráveis da história recente em eventos de premiações."

As indicações para a 67a edição anual dos Globos de Ouro serão anunciadas em 15 de dezembro, e os prêmios serão entregues em Beverly Hills em 17 de janeiro, em uma cerimônia que será vista em mais de 160 países, segundo os organizadores.

(Reportagem de Jill Serjeant)