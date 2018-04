Ricky Gervais diz que não fez nada de errado no Globo de Ouro

Conhecido principalmente por ter criado o seriado de TV "The Office," o humorista britânico foi criticado por ter atitude "mesquinha" quando apresentou o jantar de entrega do Globo de Ouro no domingo, em festa transmitida ao vivo pela televisão.

Mas ele disse a Piers Morgan em entrevista à TV: "Acho que não fiz nada de errado. Honestamente, foram ironias feitas às custas dessas pessoas, e tenho certeza de que elas têm senso de humor."

Gervais negou que tenha zombado do espaço repleto de grandes nomes do cinema e televisão com suas piadas sobre cientologia, mau comportamento e a Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, que organizou o evento.

"Confrontei o elefante na sala. Eles me contrataram. Você acha que eu iria para lá e não falaria sobre questões que afetam esse setor?," perguntou Gervais.

"Não esqueça que eu tinha que ser o outsider ali.. Eu não podia ser amiguinho de todo o mundo, isso seria um tédio. Eu tinha que ir lá e botar fogo," disse ele a Morgan.