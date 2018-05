'Rick and Morty' é renovada por mais 70 episódios

LOS ANGELES — Fãs da série animada de ficção científica Rick and Morty podem ficar tranquilos.

O cocriador da série, Justin Roiland, postou em seu Instagram nesta quinta-feira, 10, que mais 70 episódios foram aprovados pelo Cartoon Network. Nas três primeiras temporadas, foram 31 episódios.

A série, que estreou em 2013, segue o cientista louco Rick Sanchez e seu neto Morty Smith. Foi o programa de TV com mais audiência entre millenials em 2017, com sucesso no meio digital, de livestream, jogos e no varejo.

Para celebrar a renovação, a loja pop-up Rickmobile vai fazer uma turnê pelos Estados Unidos, começando em Atlanta no dia 17 de maio.