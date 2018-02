Ricardo Boechat volta à Band e diz ter depressão

Em mensagens postadas nas redes sociais e compartilhada com seus ouvintes na rádio Band News FM (veja abaixo), o jornalista Ricardo Boechat disse ter sofrido um "surto depressivo agudo" que o afastou por dias de suas atividades na emissora.

"Minutos antes de começar o programa de rádio da quarta-feira retrasada eu simplesmente sofri um colapso, um apagão aqui no estúdio. Nada na minha cabeça fazia sentido. Nenhum texto era compreensível. Os pensamentos não fechavam e uma pressão insuportável dava a nítida sensação de que o peito ia explodir. Fiquei completamente desnorteado e achei melhor me refugiar no meu camarim e esperar socorro médico", escreveu o jornalista.

Quando foi ao médico, Boechat foi diagnosticado com depressão. "É importante não esconder a doença, não esconder a depressão. Não tratá-la na clandestinidade. É importante aceitá-la para combatê-la - e todo o silêncio, do próprio doente ou de quem está à sua volta, dificulta a recuperação", continuou. "Como eu agora me descobri fazendo parte dessa população doente, pensei muito nas noites sem dormir dos últimos dias e tomei a decisão de dividir essa experiência com vocês."

Leia e ouça o depoimento do jornalista abaixo:

O BOECHAT VOLTOU O BOECHAT VOLTOUNosso âncora Ricardo Boechat está de volta às manhãs da BandNews FM e fez um depoimento sobre a depressão. Posted by Rádio BandNews FM on Quinta, 27 de agosto de 2015