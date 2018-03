'Revenge' é cancelada na quarta temporada

A rede de TV ABC cancelou a série Revenge, no ar em sua quarta temporada. O último episódio da série irá ao ar no dia 10 de maio nos Estados Unidos. A decisão foi confirmada pelo produtor executivo Sunil Nayar à revista Entertainment Weekly. "Podemos dizer oficialmente que este é o fim da história. Agora que todos viram o episódio final – que é fabuloso –, todos entendem que por mais que gostemos da série, ela chegou ao lugar que precisava para acabar", disse Nayar.

O produtor executivo revelou que o episódio final, Two Graves, terá um 'gancho', podendo servir de base para Kingmakers. Boatos dão conta de que o projeto, ainda em fase inicial, seria um spinoff de Revenge. A informação não foi confirmada por Nayar.

Lançada com sucesso em 2011, a série que tem Emily VanCamp como protagonista vinha passando por uma queda na audiência, o que causou a mudança do dia de exibição, deixando as noites de quarta-feira e indo para as de domingo. Cerca de 4.5 milhões de pessoas assistiram ao último episódio exibido, índice considerado baixo.