Retrato de um herói bipolar sobre rodas

Filmes baseados em histórias reais seguem a incontornável tendência de serem mais pesados que as tragédias pessoais de seus protagonistas. Não é o caso de O Escocês Voador. Apesar de contar o drama do ciclista bipolar Graeme Obree, que, em 1993, bateu o recorde mundial, percorrendo quase 60 quilômetros em uma hora, o filme dirigido pelo escocês Douglas McKinnon busca seu mote no mérito da superação dos limites. Está certo: ele já começa com Obree (o bom ator Jonny Lee Miller) tentando o suicídio numa floresta, mas McKinnon é discreto o suficiente para não insistir com a câmera, preferindo o caminho do flashback, que explica a origem do distúrbio do ciclista, perseguido por garotos da vizinhança num bairro popular. Esse pesadelo infantil assume ares sociológicos quando vemos Obree construir uma bicileta maluca destinada a tirar o título mundial de Francesco Moser. Com material de sucata, o que inclui até peças de sua máquina de lavar, o ciclista mais parece um daqueles escultores ingleses - Tony Cragg vem à memória - que reconstroem o mundo com os restos da civilização ocidental. Bem, o fato é que a vocação sociológica de McKinnon não é lá tão evidente e o drama de Obree fica mesmo na esferal individual, revelando um esportista depressivo cujo recorde significa mais que superação física. O filme poderia ser igualmente uma alegoria da predestinação social. Graeme Obree perdeu o título por força de mudanças no regulamento que levam o ciclista a uma espiral de desespero: a União Ciclista Internacional alterou as regras sobre o layout das biciletas em 1994, justamente no ano em que morreu seu irmão. Alegria de pobre dura pouco.