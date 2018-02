Resumo das novelas deste sábado, 3

Em Família (Globo / 21h15)

A conversa entre Marina e Diogo sobre a situação financeira do estúdio é tensa, deixando Vanessa preocupada com o futuro do trabalho. Shirley provoca Helena, fazendo comentários sobre Laerte e Luiza. Neidinha e Alice conversam sobre o passado e se emocionam. Clara e Cadu prometem que ficarão juntos para o que der e vier.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

A emissora não forneceu informações sobre este episódio.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Zelão fica comovido com as palavras de Juliana. Pedro Falcão fica bravo com Giácomo ao ouvir do comerciante que todos sabem que Gina não gosta de homem. Ferdinando diz a Juliana que Zelão está muito apaixonado por ela. Pedro Falcão avisa a Padre Santo que Gina e Juliana vão à missa que ele celebrará na Vila.

