Resumo das novelas deste sábado, 26

Em Família (Globo / 21h15)

Os idosos da casa de repouso especulam sobre a identidade de um amigo misterioso de Miss Lauren. Cadu e Clara consolam Nando, que está chateado por causa de Juliana. Shirley diz a Rafaela que não vai comentar com Laerte sobre o problema que Selma teve no shopping. Felipe implica com Silvia porque ela não decide logo em qual igreja se casará com Gabriel.

Além do Horizonte (Globo / 19h35)

Paulinha e Tereza hesitam em entregar Lili para LC e pensam em fazer um pacto com ela. Kleber confessa seus crimes. LC decide mandar Heloísa, Thomaz e Jorge para a máquina da felicidade. Marlon tem uma ideia para Lili enganar Tereza e LC.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Rosinha se insinua para Izidoro. Serelepe foge do orfanato e Rita avisa ao prefeito. Juliana mostra as cartas que recebeu para Renato. Ferdinando fala de sua admiração por Gina. Juliana escreve uma carta terminando seu namoro e pede para Renato enviá-la para capital. Pituca e Serelepe se encontram.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.