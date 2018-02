Resumo das novelas deste sábado, 24

Em Família (Globo / 21h15)

Neidinha se preocupa com a segurança de Alice. Virgílio desabafa com Nando e Cadu, dizendo que seu casamento com Helena está por um fio. Cadu elogia Silvia para Clara, que sente uma pontada de ciúme.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Jojô chega para entrevistar Davi, e Rita fica apreensiva quando ele fala sobre a Plugar. Jonas chama Verônica para escrever um perfil completo sobre ele. Manuela recebe uma ligação de Fred. Herval assiste à entrevista do dono da Marra Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Ferdinando deixa claro para o pai que não quer se candidatar. Juliana chora nos braços de Renato quando seus alunos da noite revelam que não poderão assistir às aulas. Milita ameaça sair de casa se Giácomo não parar de falar mal de Viramundo.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.