Resumo das novelas deste sábado, 19

Em Família (Globo / 21h15)

Alice diz a Luiza que não descansará enquanto não encontrar o pai. André fica constrangido durante uma aula sobre adoção na faculdade. Clara vai para casa, mas não consegue parar de pensar em Marina. Shirley provoca Laerte, comentando a semelhança entre Luiza e Helena. Vanessa sente ciúme ao ouvir Marina falar de Clara o tempo todo.

Além do Horizonte (Globo / 19h30)

William foge para a mata e se esconde dos seguranças. Kleber e Keila se reconciliam, e ela pensa em ter um filho com ele. Lili e Marlon comemoram a fuga de William. Marcelo reclama de ficar à frente do escritório na ausência de Thomaz. William se aproxima de Celina no momento em que ela está abraçada com Matias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Ferdinando confessa a Juliana que gosta muito dela. Serelepe conta a Tuim que não sabe quem são seus pais. Pituca esconde Serelepe no quarto que era de Ferdinando e pede a Amância para levar comida para o menino. Em seguida, Catarina descobre que o garoto está em sua casa