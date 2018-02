Resumo das novelas deste sábado, 17

Em Família (Globo / 21h15)

Ivan e Rosa visitam Benjamim na casa de repouso. Juliana diz a Jairo que ficará ao seu lado independentemente da vontade de sua família. Luiza e Laerte fazem planos. Felipe pensa duas vezes antes de beber e desiste. As aulas de fotografia de Marina no Galpão Cultural são um sucesso e ela comemora com Clara.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

Manuela janta com Domênico. Jonas decide dar uma entrevista exclusiva para Verônica. Pamela entra em uma comunidade disfarçada e encontra Herval. A diretoria prorroga a temporada da Navegabeat no Centro Cultural. Mosca comunica o desaparecimento de Vander. Débora mostra para Verônica a denúncia que recebeu contra Jonas.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Mãe Benta avisa a Zelão que ele perderá Rosinha, pois a moça demonstra interesse por Izidoro. Epaminondas avisa a Ferdinando que ele será seu candidato a prefeito, deixando o filho irritado. Ferdinando diz a Catarina que seu pai não tem o direito de decidir sobre o rumo de sua vida.

